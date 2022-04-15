Lider Trabzonspor konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip 45+4'te Biglia'nın frikiğiyle öne geçerken ev sahibi 58'de Hugo'yla cevap verdi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan 73 puanla lider Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor deplasmanına gidecek. 47 puanla 10. sırada yer bulan Fatih Karagümrük ise Giresunspor'u ağırlayacak.Abone ol
18. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayının hemen gerisinden Hamsik'in şık vuruşunda kaleci Viviano sağ üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.
25. dakikada Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda savunmada topa yatarak ayak koyan Vitor Hugo tehlikeyi önledi.
45+1. dakikada Levent Mercan, Yusuf Erdoğan'la mücadelesinde yerde kaldı. Önce serbest atış kararı veren hakem Halil Umut Meler yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. 45+4. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Biglia meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1
45+5. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top kaleci Viviano'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde kapadı.
İkinci yarının ayrıntıları geliyor...