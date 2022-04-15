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NATO kozu masada! Türkiye karşıtı hamleler bir anda geri püskürtülebilir

NATO kozu masada! Türkiye karşıtı hamleler bir anda geri püskürtülebilir

NATO'nun en büyük ve en önemli üyelerinden biri olan Türkiye, Finlandiya ile İsveç'in birliğe dahil olmak istemesini koz olarak kullanabilir. Ankara, Batı'nın Türkiye karşıtı hamlelerini bir anda geri püskürtebilir.

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RUSYA'nın NATO'ya üye olacağını iddia ettiği Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken Finlandiya ve İsveç de NATO'ya katılmak için müracaatta bulunmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin de yer aldığı 30 üyeli NATO ittifakına katılmak için ise her üyenin 'kabul' oyu vermesi şartı bulunuyor.

Türkiye'nin NATO'daki veto hakkına işaret eden uzmanlar Ankara'nın Batı'dan belli talep ve beklentileri olabileceğine işaret ediyor.

Özellikle terör örgütleri YPG/PKK ve FETÖ'ye verilen desteğin kesilmesi ile bu terör örgütlerinin ABD ve Avrupa'da faaliyetlerine son verilmesinin talep edilebileceğine dikkat çeken uzmanlar Türkiye'nin veto kozunu kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması, Avrupa Birliği (AB) üyeliği, Türkiye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gibi konularda Batı'nın geri adım atmasını sağlayabileceğine işaret ediyor.

İsveç ve bazı NATO ülkelerinin terör örgütü YPG/PKK'yı desteklediğini vurgulayan uzmanlar Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini bu anlamda fırsat olarak değerlendirip müttefiklerini terör örgütüne destekten vazgeçirebileceğini belirtiyor.

"PKK'ya desteğin kesilmesini isteyebiliriz"
Güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'a göre Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olması Türkiye'nin aleyhine mi, değil mi ona bakılmalı. Prof. Dr. Caşın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NATO sisteminde üye olmak isteyen ülke demokratik bir ülke ise ve herhangi bir sınır sorunu yoksa üye olabilir. Türkiye'nin veto etmesi veya pazarlık etmesi için meşru bir gerekçesi olması lazım. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in PKK/YPG’ye verdiği desteğini kesilmesini talep edebilir. Büyük resimde Rusya, NATO'nun genişlemesinin durmasını istedi ancak Batı bunu kabul etmedi ve savaştılar. Bu konuda da savaş Finlandiya ve İsveç'e sıçrar mı sıçramaz mı? Rusya, Finlandiya'yı vurur mu? Bunlara bakmak lazım. Karşı çıkmamız için bir sebep yok. Bu tür pazarlıklara da girmek Türkiye'nin faydasına değil. Karşı taraftan da düşünmek gerekiyor. Türkiye veto hakkını kullanırsa, 'Türkiye, Rusya'yı destekliyor' diyebilirler. Zaten çamur atmak için gerekçe arıyorlar. Bu defa Türkiye, NATO'da oyunbozan devlet konumuna düşer."

"Ankara veto etmez"
Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ise Türkiye'nin bazı konuları gündeme getirmesi gerektiğini düşünüyor. Ankara'nın eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in NATO genel sekreterliğine karikatür krizi sebebiyle itiraz ettiğini hatırlatan Oğuzlu, "Daha sonra yürütülen görüşmelerde Türkiye belirli manada istediğini aldı" dedi. Türkiye'nin son dönemde Batı ile ilişkileri toparlanmaya çalıştığına işaret eden Oğuzlu, "Türkiye kriz çıkarmaz, şu anki konjonktür bunu kaldırmaz. Yeni ve güçlü bir krizi tetikler. Ulusal çıkarlar bunu gerektirir. Oylamada da Türkiye veto etmez" diye konuştu.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

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