HDP'li Mithat Sancar itiraf etti: 7 parti birlikte hareket ediyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte hareket ettiklerini itiraf etti.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir yayında, geçtiğimiz günlerde Macaristan'da yapılan seçimler üzerinden ittifak ortaklarına yüklendi.

Cumhur İttifakının adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade eden Sancar, "Macaristan örneği Türkiye'ye ne kadar benzer benzemez ayrıntılara girmeyeyim. Orada da partiler birleşti. Demek ki halkın önüne inandırıcı seçenek sunamadılar, ikna edemediler" diye konuştu.

"7 parti birlikte hareket ediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte hareket ettiklerini itiraf eden Mithat Sancar, ortak faaliyetler yaptıklarını da söyledi.

Şu anda partilerinin yüzde 11 oy oranı olduğunu da belirten Sancar, hedeflerinin yüzde 15 olduğunu açıkladı.