Antalya'ya turizm sezonunda ilgi yoğun İsrail ve Avrupa'dan talep var

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm sektöründeki rezervasyonların iyi durumda olduğunu bildirdi. Yazıcı "Özellikle İsrail başta olmak üzere Orta Doğu'dan ve Avrupa ülkelerinden olumlu cevaplar alıyoruz. Yaşanan süreç bizlere pazar çeşitliliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcı, turizmin, ülkelerin kendilerini dünyaya daha iyi tanıtması ve aynı zamanda farklı kültürlerdeki insanları birbirine yaklaştırarak toplumsal barışa katkıda bulunması yönüyle geniş kitleleri ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik bir sektör olduğunu belirtti.

Turizm sektörünün, dinamik yapısı ile ülkelerin ve şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarında önemli rol oynadığına dikkati çeken Vali Yazıcı, şunları belirtti:



"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselen turizm trendi, çağımızın en büyük değerlerinden ve en önemli iş alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Antalya'mız için turizm büyük öneme sahiptir. Bütün sektörlerin dolaylı ya da direkt ilişkisi olan turizm, şehrimizin ekonomisinin ana omurgası durumundadır. Bu sebeple çağımızda turizm, bireysel bir ilginin çok ötesinde tüm sektörleri etkileyen, ülkelerin ekonomik stratejilerine yön veren büyük bir ekonomik değere dönüşmüş durumdadır."

Vali Yazıcı, eşsiz iklimi ve doğal güzellikleriyle turizmin başkenti konumunda bulunan Antalya'nın, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bu sezon özellikle İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden olumlu dönüşler alındığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinden misafir ağırladığımız turizmin başkenti Antalya'mızda coğrafyamızın bizlere sunduğu avantajları kullanarak, yeni stratejilerle turizmimizi geliştirmek, Türk kültürü ile taçlanan Anadolu'nun emsalsiz güzelliklerini dünyaya tanıtmak yolunda çok çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa turizm pazarında ciddi bir artışımız var. İnşallah bunu daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sezonu hep birlikte en iyi şekilde geçireceğiz."

Yazıcı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olumsuzlukların pazar konusunda çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Rezervasyonların şimdilik iyi durumda olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, "Özellikle İsrail başta olmak üzere Orta Doğu'dan ve Avrupa ülkelerinden olumlu cevaplar alıyoruz. Yaşanan süreç bizlere pazar çeşitliliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Pazar çeşitliliğinin yanında salgında da turizm çeşitliliğinin önemini gördük. İnsanların beklentisi değişti. Bu beklentilere cevap verebilecek yeni ve farklı ürünler çıkarmak için çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.