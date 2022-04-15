Silivri Cezaevi'nde işkence iddiasıyla personeli hedef gösterenlere soruşturma

Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hükümlü Ferhan Yılmaz’ın ölümü ile ilişkilendirdikleri cezaevi personeli ve ailesinin kimlik bilgilerini paylaşıp hedef gösterenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 9 Nisan tarihinde hükümlü Ferhan Yılmaz rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yılmaz, 10 Nisan günü kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Yılmaz’ın ölümünün ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında hükümlüye kötü muamele yapıldığına ilişkin paylaşımlar yapılmıştı.

Bugün ise sosyal medya paylaşımlarında Ferhan Yılmaz’ın ölümü ile ilişkilendirilen ceza infaz kurumunda görevli personel ile aile fertlerinin kimlik bilgilerinin yasadışı şekilde ele geçirildiği ve kamuoyu önünde açık hedef haline getirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Paylaşımları yapan sosyal medya kullanıcılarının tespit edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ‘terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme’ suçundan soruşturma başlatıldı.