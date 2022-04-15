BIST 2.490
DOLAR 14,63
EURO 15,84
ALTIN 928,57
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Netflix duyurdu! Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin tarihi belli oldu

Netflix duyurdu! Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin tarihi belli oldu

Netflix, komedyen Cem Yılmaz’ın yeni projesi ‘Erşan Kuneri’ için tarih verdi.

Abone ol

Cem Yılmaz yaratıcısı olduğu ve senaryosunu yazdığı dizide Erşan Kuneri karakterini canlandırıyor. Yılmaz’ın ‘Gora‘ ve ‘Arif V 216‘ filmlerinden tanınnan karakter 70 ve 80’li yıllarda erotik filmler çeken bir yönetmen. Dizide Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak rol alıyor. Neflix Türkiye’nin Twitter hesabından dizinin yayın tarihi 13 Mayıs olarak duyuruldu. Paylaşımda Kuneri’nin mektubuna da yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Vaziyet alın aman dikkat! Bugün başladı her şeyi etkileyecek: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Foto Galeri Vaziyet alın aman dikkat! Bugün başladı her şeyi etkileyecek: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve kur mesajı: Ne yaptığımızı biliyoruz
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve kur mesajı: Ne yaptığımızı biliyoruz
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Müzik dünyasının acı günü! Tim Feerick genç yaşta hayatını kaybetti
Müzik dünyasının acı günü! Tim Feerick genç yaşta hayatını kaybetti
86 yıl sonra ihya edildi! Ayasofya Fatih Medresesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı
86 yıl sonra ihya edildi! Ayasofya Fatih Medresesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı
Sakın telefona bunu yapmayın! Apple CEO'su Tim Cook uyardı: Ciddi sonuçlar doğabilir
Sakın telefona bunu yapmayın! Apple CEO'su Tim Cook uyardı: Ciddi sonuçlar doğabilir
Marmaris'te belediye işçisi parkta dolar dolu çanta bulmuştu sahibinin kimliği şoke etti
Marmaris'te belediye işçisi parkta dolar dolu çanta bulmuştu sahibinin kimliği şoke etti
Meral Akşener Atatürk'ün kitabını gösterdi Murat Bardakçı patladı: Kendi ayağına sıkıyor
Meral Akşener Atatürk'ün kitabını gösterdi Murat Bardakçı patladı: Kendi ayağına sıkıyor
Marketlere bir haller oldu söylentisi yetti 70 liraydı, 45 liraya düştü
Marketlere bir haller oldu söylentisi yetti 70 liraydı, 45 liraya düştü
PKK'nın dağ kadrosundaydı İzmir Torbalı'da çobanlık yaparken yakalandı
PKK'nın dağ kadrosundaydı İzmir Torbalı'da çobanlık yaparken yakalandı
Canan Karatay şiddetle önerdi: İlaç alacağınıza onu yiyin
Canan Karatay şiddetle önerdi: İlaç alacağınıza onu yiyin