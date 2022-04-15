86 yıl sonra ihya edildi! Ayasofya Fatih Medresesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilen ve Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine tahsis edilen Ayasofya Fatih Medresesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılış programında konuşan Erdoğan "İzleri silinmek istenen bir eseri daha yeniden şehrimize kazandırıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet, maalesef bu medreseye de (Ayasofya Fatih Medresesi) tahammül edememiştir." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-İzleri silinmek istenen bir eseri daha yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet, maalesef bu medreseye de (Ayasofya Fatih Medresesi) tahammül edememiştir. Asırlarca ilim irfan yuvası olarak hizmet veren tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

-Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemiştir. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır.

- Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış nadide eserler kaybolup gitmiştir.

-Şu sur içi var ya burası 800'e yakın mescidin olduğu yer ve bu mescitler yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş...

-Bugün ayrıca medresimiz ile birlikte geleneksel sanatlar ve milli birlik sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Rahmetli Cemil Meriç, çınarları görünce hemen o aklıma geldi şu ifadeleri kullanıyor: Ağaç kökleri ile yaşar insanlar da...

-Milletimizin çok yönlü, köklü, kültürel hazinesi vardır. Ayasofya Fatih Medresesi'nin şehrimize ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Ayasofya Fatih Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tekrar inşası ile günümüze kazandırıldı. Ayasofya Fatih Medresesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine Ayasofya Yerleşkesi olarak özüne uygun şekilde kullanılmak üzere tahsis edildi.

Medresede, Ayasofya Araştırmaları Merkezi, Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Araştırma Merkezi, İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam Hukuku Araştırma Merkezi, Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Evliya Çelebi Çalışmaları Araştırma Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yer alacak.