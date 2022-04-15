BIST 2.477
DOLAR 14,64
EURO 15,84
ALTIN 929,35
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Sakın telefona bunu yapmayın! Apple CEO'su Tim Cook uyardı: Ciddi sonuçlar doğabilir

Sakın telefona bunu yapmayın! Apple CEO'su Tim Cook uyardı: Ciddi sonuçlar doğabilir

Apple CEO'su Tim Cook, kullanıcıları App Store dışından uygulama yüklememeye çağırdı.

Abone ol

Android işletim sistemi her ne kadar resmi mağaza dışından uygulama yüklemeye izin verse de iOS'ta sadece App Store üzerinden uygulama yüklenebiliyor. Bazı kullanıcılar ise telefonların yazılımını değiştirerek Apple'ın bu engelini aşabiliyor. Ancak Apple'a göre bu durum, kullanıcılar için oldukça tehlikeli.

Apple CEO'su Tim Cook, resmi olmayan kaynaklardan uygulama indiren kullanıcıların dolandırıcıların kurbanı olma riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. ABD'de düzenlenen Global Gizlilik Zirvesi etkinliğinde açıklamalarda bulunan Apple CEO'su, "iPhone'da doğrulanmamış uygulamalara izin vermek zorunda kalırsak, istenmeyen ciddi sonuçlar doğabilir. Böyle bir şeye izin verirsek, veri toplayan şirketler,gizlilik politikalarımızı aşabilir ve kendi istekleri dışında kullanıcılarımızı tekrar izleyebilirler." ifadelerini kullandı.


Baskı yapıyor
Apple, uygulama mağazası politikaları üzerinde küresel bir inceleme altında. AB, Apple'ı App Store dışından uygulamaların yüklenmesine izin vermeye zorlayacak bir yasa üzerinde çalışıyor. Apple'ın platformundaki hakimiyetini tehdit edecek ve geliştiricilerden komisyon alma kabiliyetini potansiyel olarak sınırlayacak bu yasa, gelecekte Apple'ın istemediği adımlar atmasına neden olabilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Osman Kavala için karar! Tutukluluk hali devam edecek
Osman Kavala için karar! Tutukluluk hali devam edecek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Marmaris'te belediye işçisi parkta dolar dolu çanta bulmuştu sahibinin kimliği şoke etti
Marmaris'te belediye işçisi parkta dolar dolu çanta bulmuştu sahibinin kimliği şoke etti
Marketlere bir haller oldu söylentisi yetti 70 liraydı, 45 liraya düştü
Marketlere bir haller oldu söylentisi yetti 70 liraydı, 45 liraya düştü
PKK'nın dağ kadrosundaydı İzmir Torbalı'da çobanlık yaparken yakalandı
PKK'nın dağ kadrosundaydı İzmir Torbalı'da çobanlık yaparken yakalandı
Ne yaptın Watsons bu ülkenin resmi dili Türkçe! Arapça indirim kataloğu ne iş!
Ne yaptın Watsons bu ülkenin resmi dili Türkçe! Arapça indirim kataloğu ne iş!
Kadıköy metrosundaki bıçak çeken kişi için mahkemeden yeni karar
Kadıköy metrosundaki bıçak çeken kişi için mahkemeden yeni karar
Pasifikte cepheleşmeyi körükleyen ABD'ye Çin'den Ukrayna örneği uyarısı
Pasifikte cepheleşmeyi körükleyen ABD'ye Çin'den Ukrayna örneği uyarısı
Türkiye'deki kira yükselişi Reuters'in de merceğinde: Türkler karşılamayacak durumda
Türkiye'deki kira yükselişi Reuters'in de merceğinde: Türkler karşılamayacak durumda
Watsons kimin hangi ülkeye ait? Watsons Türkiye hangi şirkete ait
Watsons kimin hangi ülkeye ait? Watsons Türkiye hangi şirkete ait