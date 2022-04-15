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Marketlere bir haller oldu söylentisi yetti 70 liraydı, 45 liraya düştü

Marketlere bir haller oldu söylentisi yetti 70 liraydı, 45 liraya düştü

Marketlerde fahiş fiyatlara karşı ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sisteminin kurulacağının söylentisi ile market reyonlarında fiyatlar sert düştü. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.

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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kurulacak yeni sistemle ürünlerin fiyatının anlık takibini Haber Global'de değerlendirdi.

Ağaoğlu, reyonlardaki değişimi de yerinde aktardı: "Söylentisi geldi, kıl biber 70 liraydı, 45 liraya düştü. Patlıcan 35 liraydı, 18 liraya düştü, taze fasülye 50 liraydı, 35 liraya düşmüş. İki günde mevsim değişmedi, üretim artmadı. Kabak 10 liraya düşmüş, çok yukarıdaydı çünkü. Dolmalık biber 50 liraydı, şu anda 35 lira görüyorum."

"Arada bir şeyler oluyor. Onu görmek lazım"
Sistemin detaylarını Ağaoğlu şöyle aktardı: 

"Dijital Takip Sistemi'ni uzun zamandır öneriyoruz. İlhamı da bize veren şuydu. Sağlık Bakanlığı, aşı oldum, reçete aldım mesaj gelmiş. Demek ki kurulabiliyor. Biz, neden bu kadar pahalı ürün alıyoruz, perde arkasında ne var diye düşündük. Arada bir şeyler oluyor. Onu görmek lazım. Biz mi görürüz, devlet mi görür. Bunun için Dijital Takip Sistemi'ni düşündük.

Üretim yapan her işletme kayıt tutmak zorunda. Stok, kayıt, satış. Benzer durum, 81 ilde Tarım Bakanlığımızın teşkilatı var, kayıt altına girecek. Bu rakamlar, ürünlerden ötürü, diyelim patates sıkıntısı var. Kim 20 bin ton patates aldı, stoklarda duruyor mu? Duruyorsa fiyat artışından bu suçtur. 6 aydan 2 yıla kadar cezası vardır. Hepsi gözükecek. Tarladan ben aldım, ben bir yere verdim, o bir başka yere verdi, hepsi gözükecek. Devlet bu malı takip edecek."

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