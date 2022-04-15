Vaziyet alın aman dikkat! Bugün başladı her şeyi etkileyecek: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars 15 Nisanda Balık burcuna geçiş yapacak ve 25 Mayısa kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle marsı akabinde de BALIK burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.