Vaziyet alın aman dikkat! Bugün başladı her şeyi etkileyecek: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek cuma günüyle ilgili burç yorumlarını kaleme aldı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars 15 Nisanda Balık burcuna geçiş yapacak ve 25 Mayısa kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem neler olabilir buna göz atalım şimdi biraz. Bunu anlayabilmek için öncelikle marsı akabinde de BALIK burcunun astrolojide neleri sembolize ettiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.
Mars kısaca güç kullanma, hareke geçebilme, atılganlık, insiyatifi ele alma, mücadele, risk alabilen, savaşçı bir gezegendir. Gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder.
Cesaret gerektiren işler: Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdaheleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder.
Balık ise astrolojide; hayaller, elle tutulmayan her şey, kurban psikolojisi, dışarıdan gelen etkiler altında kalmak, merhamet, sezgiler, sınırların kalkması, su ile ilgili her şey, denizler,seller, okyanuslar, bilinçdışı, korkular, iki uç arasında gidip gelmek, sevgi, kaos, hassas olmak, kırılganlık konularını sembolize eder.