Müzik dünyasının acı günü! Tim Feerick genç yaşta hayatını kaybetti

Sacramento çıkışlı rock grubu Dance Gavin Dance'in basçısı Tim Feerick genç yaşta hayatını kaybetti.

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Ünlü basçı Tim Feerick, genç yaşta beklenmedik bir anda vefat etti. Acı haberi grup üyeleri duyurdu. Açıklamada "Arkadaşımız ve bas gitaristimiz Tim Feerick'in dün gece hayatını kaybettiği haberini paylaştığımız için kahroluyoruz. Biz, bu yürek burkan ve zamansız kayıpla uğraşırken Tim'in ailesinin mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" denildi. Ünlü basçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.



Tim Feerick, Dance Gavin Dance'in son albümü Afterburner'da bas gitardaydı. 2009 yılında gruba katılmış ancak ertesi yıl ayrılmıştı. 2012'de gruba döndü. Feerick'in yer aldığı Dance Gavin Dance albümleri arasında Artificial Selection, Mothership, Instant Gratification ve Acceptance Speech sayılabilir.