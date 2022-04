Hepsiburada ‘Geleceğin Türkiye’si ve ‘Türkiye’nin Geleceği’ için iki önemli projeye imza attı

Hepsiburada, TÜBİTAK-BİLGEM, Türk Patent ve Marka Kurumu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesiyle, iki önemli projeye imza attı. ‘Geleceğin Türkiye’si ve ‘Türkiye’nin Geleceği’ için iki önemli projenin imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ve Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK-BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü’nün “E-Ticaret Yetkinlik Merkezi” ve “Coğrafi İşaretli Ürünlerin E-Ticaret Sektörü Kanalıyla Geliştirilmesi” için yapılan törende imzalar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ tarafından atıldı.



TÜBİTAK-BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü’nün ilk yetkinlik merkezi e-ticaret alanında Hepsiburada desteğiyle kuruluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan katılımıyla, 15 Nisan Cuma günü Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törende atılan imzalardan ilkiyle, Türkiye’de yerli ve milli yapay zekâ yaratma ve kaliteli istihdam sağlama hedefleri açısından son derece önemli bir adım atıldı.



E-ticaret sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zekâ yöntemlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapacak, Yapay Zeka Enstitüsü’nün “E-Ticaret Yetkinlik Merkezi” Hepsiburada’nın desteğiyle kuruldu. Tübitak- BİLGEM bünyesindeki Enstitü’de Hepsiburada’nın verileri KVKK doğrultusunda anonimleştirilerek, araştırmacı ve bilim insanlarının yapay zeka çalışmalarına kaynak olacak.

Bu merkezle; Türkiye’nin Yapay Zeka Stratejileri doğrultusunda, tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, ARGE merkezleri ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışarak, faaliyetlerde bulunulacak. Ayrıca e-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemleri araştırılacak ve geliştirilecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Hepsiburada “Coğrafi İşaretli” Ürünlerin E-Ticaret Sektörü Kanalıyla Geliştirilmesi için iş birliği yapıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Hepsiburada, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde “Coğrafi İşaretli” ürünlerin e-ticaret sektörü kanalıyla geliştirilmesi için iş birliği yapıyor.

İş birliğinin amacı; geleneksel, yöresel hammaddeyle yerel niteliklere bağlı üretilen ürünlerin yasal olarak da korunmasını ifade eden “coğrafi işaretli” ürünleri, e-ticaret platformuyla desteklemek ve hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca kişiyle buluşturmak. Proje ile coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalığı artırmak ve yerel üreticilerin desteklenmesini de hedefleniyor. Bu alanda verilecek eğitimlerle hem üretici hem de tüketicinin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirici eğitimleri de kapsayan projeyle, milli zenginliklerin tanıtımı da amaçlanıyor.

Yerel üreticileri desteklediği HepsiTürkiye’den programına Temmuz 2021’de başlayan Hepsiburada, Türk Patent Kurumu’nun “coğrafi işaretli” ürün olarak tescil ettiği ürünleri, geliştirilen platformuyla Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya ulaştırıyor. Hepsiburada, HepsiTürkiye’den programıyla sürdürülebilir tarıma ve yerek ekonomilere fayda sağlamayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız. Sonunda Türkiye kazanacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imza töreni öncesinde her iki projenin de Türkiye için değerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Yapay zekâ ve coğrafi işaretli ürünler iş birliği töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’nin geleceği Bilişim Vadisindeyiz. Bugün iki önemli iş birliği için bir araya geldik. Bunlardan bir tanesi Hepsiburada – TÜBİTAK iş birliği. Bu iş birliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zekâ yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip.

Yapay zekada Türkiye olarak başta aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada - TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zeka uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar. Nihayetinde bu iş birliği ile hem kurumlarımız, hem elektronik ticaret sektörü, hem diğer sektörler, hem Türkiye kazanacak.”



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Hepsiburada elini taşın altına koydu, öncü rol üstlendi.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Hepsiburada’nın HepsiTürkiye’den programları arasındaki işbirliği hakkında da şunları söyledi:



“Bugünkü ikinci iş birliğimiz Hepsiburada ile Türk Patent ve Marka Kurumumuz arasında. Bu iş birliği ile coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. Coğrafi işaretli ürünler Hepsiburada’da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığı artırılacak. Bildiğiniz gibi coğrafi işaretler her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alın teriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu değerlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz.



Tabi bizim hedefimiz daha yüksek. Asıl coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluruz. AB ülkelerinde coğrafi işaretli ürünlerin pazar değeri 100 milyar avrolara yaklaştı. Gıda ve içecek sektörü içerisindeki payının %7’ler civarında olduğu tahmin ediliyor. İşte doğru adımlarla bizim bu piyasadan daha fazla pay elde etmemiz pekâlâ mümkün. Bu manada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan işbirliği, bu alana bir ivme kazandıracak. İşte iki iş birliği ve e-ticaret ekosistemi için iki değerli adım. Hayırlı uğurlu olsun!

Tabi burada Türkiye’nin milyar dolar değerlemeye ulaşan altı unicornundan biri olan Hepsiburada sağ olsun, bu iş birliklerinde taşın altına elini koydu. Hem e-ticaret sektörünün hem de girişimcilerimizin rekabetçiliğine yönelik öncü bir rol üstlendi. Bu vesileyle kendilerine de hassaten teşekkür ediyorum.

Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan:

Bugün ülkemiz adına çok önemli olduğuna inandığım; temelinde ‘teknoloji’, merkezinde ise ‘insan’ bulunan yepyeni atılımlara birlikte imza atmak üzere bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yapay zekanın bu dönüştürücü etkisini küresel düzeyde halihazırda hissetmeye başladık. Tüm karar verme mekanizmalarını değiştiriyor. Meslekleri yeniden tanımlıyor. Verimliliği büyük ölçüde değiştiriyor, artırıyor.

Ülke olarak küresel rekabette öne geçmemiz için bu yolculuğu hayal etmek, bu yolculuğa hazır olmak ve hatta yön vermek mecburiyetindeyiz. Ulusal yapay zeka stratejimizi bu çabanın ilk adımı olarak görüyor, yürekten destekliyorum.

Yönetimi, çalışanları, sermaye yapısı ve iş ortaklarıyla Türkiye’nin Hepsiburada’sı olmaktan, global teknoloji devleriyle rekabette bayrağımızı en tepeye çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin global düzene yön verecek etkide ve yetkinlikte, hak ettiği yeri alması için güçlü yerli teknoloji şirketlerine sahip olmasının bir zorunluluk olduğuna inanıyorum.

Hepsiburada grubunu e-ticaret ve teknoloji alanında global devlerle rekabet edebilecek; global teknoloji tekellerine karşı milli teknolojimizin gelişmesine liderlik edecek yegane şirket olarak görüyoruz.

Bu nedenle de yerli teknoloji şirketleri ve kamu kurumlarımızla yapacağımız işbirliklerine ayrı bir önem atfediyoruz.

Türkiye’nin Hepsiburadası olarak; ticaretin dijitalleşmesi için en yeni teknolojileri kullanmaktan ziyade; en yeni teknolojileri üretebilen bir noktaya gelmemizin sorumluluğunu ve heyecanını taşıyoruz. Bugünün dünyasında “dijital bağımsızlık” kavramının çok ama çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Sektörümüzün en büyük yerli oyuncusu olarak en önemli motivasyonumuz Türkiye’nin dijitalleşen ticaretle çok daha güçlenmesi ve küresel rekabette öne çıkması.

Bu vizyonla, grup olarak kullandığımız teknolojileri yurtdışından ithal etmiyoruz. Özellikle açık kaynak ekosistemini etkin şekilde kullanarak kendi yazılım ve sistemlerimizi, kendi kaynaklarımızla kendi ülkemizde üretiyoruz. Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, Türkiye’nin geleceği ve geleceğin Türkiye’si için her göreve hazırız, her görev için buradayız.

Birlikte attığımız bu adımların ülkemizin milli üretim ve milli teknoloji hamlesine, tüm KOBİ’lerimize ve girişimcilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: “Hepsiburada ile bu yeni iş modeli, geleceğe örnek olacak”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, Hepsiburada işbirliği ile kurulan Yapay Zeka Enstitüsü’nün TÜBİTAK’ın 23’üncü enstitüsü olacağına dikkat çekerek, özetle şunları söyledi:



“Yapay zeka ile ilgili konuşacak çok şey var, ama Hepsiburada ile işbirliğimiz, aslında örnek bir model. Hem çok yenilikçi bir yaklaşım hem de katma değeri çok yüksek bir süreç. Dijitalleşmenin ana ekseninde yapay zekanın her boyutunu kapsayan bir model. Türkiye’deki ekosistemin tüm paydaşlarıyla, yani KOBİ’ler, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve yetkin tüm kurumlarımızla paylaşılacak bir işbirliği. Burada elde edilecek verinin bilgiye dönüşüm süreci TÜBİTAK üzerinden tüm Türkiye’nin hem akademik hem diğer ilgili kurumları ekosistemleri aracılığıyla yaygınlaşmış olacak. Bu hem yeni bir iş modeli hem de TÜBİTAK’ın yarattığı katma değerler açısından bir dönüşüm modeli. Burada elde edeceğimiz deneyim bizim için çok önemli. Çünkü bu deneyimler önümüzdeki dönemde akıllı üretim, gıda ve tarım, iklim değişikli ve fintech alanlarındaki yetkinlik merkezi çalışmalarımızda çok değerli olacak. Bu işbirliği ve iş modelinin hem kurumumuza hem ülkemize bir yenilik getireceğini düşünüyoruz. Bu işbirliğinde emeği geçen Hepsiburada’daki arkadaşlarımıza, BİLGEM’deki arkadaşlarımıza, sürecin sürekli takip eden sayın bakanımıza çok teşekkür ediyor, Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.”



Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanvekili Cemil Başpınar: Bu işbirliği bir ilk. Önemli kazanım sağlayacak

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanvekili Cemil Başpınar da, yaptığı konuşmada Türkiye’nin Hepsiburada’sı ile işbirliğinin önemine dikkat çekerek özetle şunları söyledi: “TÜRKPATENT olarak tescil faaliyetlerinin yanında, coğrafi işaretler konusunda farkındalık, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri de yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimiz esnasında farklı paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Nitekim bugünkü işbirliği, bir sınai mülkiyet kurumu ile elektronik ticaret platformu arasında geliştirilen ilk işbirliği olma özelliğini taşıyor. Biz bu işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların, üreticilerimize önemli ticari kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, bu işbirliğinin uygulama sürecinde, coğrafi işaret alanındaki uzmanlığımızı aktif bir şekilde kullanıyor olacağız. Bu vesileyle bu işbirliği için Hepsiburada yönetimine ve ekibine teşekkür ediyorum. Coğrafi işaretler konusunun ülkemizin gündemine taşınması noktasında, değerli katkıları ve destekleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu düşüncelerle, başarılı ve faydalı bir uygulama süreci temenni ediyor, saygılar sunuyorum.”

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız da, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü ve Hepsiburada’nın etkili bir takım çalışmasıyla ülkemize kazandırdığı ilk Yapay Zeka Yetkinlik Merkezi ile günümüz dijital dünyasına uyumlu inovativ gelişmelerin atılımın ve ‘E-ticarette küresel alanda biz de varız’ın ifadesini bugünkü gerçekleşmeyle hep beraber tecrübe edeceğiz. Bu teşebbüsü gerçekleştirdikleri için Hepsiburada’ya ve sayın bakanımıza yürekten teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. Coğrafi işaretlerle de değerlerimizi koruma altına alıyor, topraklarımızda yetişen bu değerleri dünyaya taşımanın da yolunu biliyoruz. Bu kapsamda da Türk Patent Kurumu başkanımız ve yine Hepsiburada’ta teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum.”

Konuşmaların ve Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a plaket takdiminin ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik geleceği için önemli işbirliklerine yönelik imzaları attılar. Gebze Bilişim Vadisi’ndeki imza töreni, çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.