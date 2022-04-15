BIST 2.493
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 928,39
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Mustafa Sarıgül'den altılı masaya tepki: Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Sarıgül'den altılı masaya tepki: Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masaların hepsi beyhudedir. Türkiye Değişim Partisi koltuk mücadelesi veren bir parti değildir. Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir, başka yerde bilmez." dedi.

Abone ol

Sarıgül, partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tam bağımsızlığı savunan TDP'nin ana felsefesinin ekonomik milliyetçilik olduğunu belirten Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik, başların dik, karnın tok, sırtın pek olmasıdır. Ekonomik milliyetçilik, büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik, toprak işleyenin, su kullananın demektir." diye konuştu.

Seçim sisteminde barajın, Avrupa'da örnekleri bulunduğu gibi yüzde 1 ile 3 arasında olması gerektiğini söyleyen Sarıgül, mevcut sistemde 5-6 milyon oyun TBMM'ye yansımayacağı görüşünü savundu.

Sarıgül, bir gazetecinin, partisinin ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye Değişim Partisi, ofsayta düşmeyecek partidir. O masalar daha çok kurulur, daha çok dağılır. Köprünün altından çok sular geçer. Siyasette 24 saat bile çok uzundur. Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masaların hepsi beyhudedir. Türkiye Değişim Partisi koltuk mücadelesi veren bir parti değildir. Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir, başka yerde bilmez. 1,5 yıldır Türkiye aldatılmıştır. Ne konuşmuşlardır masalarda; 'Kim aday olacak, nasıl olacak, ne zaman aday olacak?' İktidarın ekmeğine yağ sürülmüştür. Türkiye'deki muhalefet partileri ofsayta düşmüştür."

Cuma namazını Merkez Cami'de kılan Sarıgül, Yalova Güç Birliği Federasyonu ile Yalova Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.

İlgili Haberler
Cemal Enginyurt, Levent Gültekin'i topa tuttu! 'Biliyor da söylemiyorsan namertsin...' Altılı masada oturup masayı devirmek isteyen kim? Levent Gültekin: Kılıçdaroğlu da biliyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı
Foto Galeri 139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da TEM otoyolunda zincirleme kaza
Avcılar'da TEM otoyolunda zincirleme kaza
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı
İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı
Bakan Kurum'dan Hazineye ait taşınmazlarının hak sahiplerine satışına ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Hazineye ait taşınmazlarının hak sahiplerine satışına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın cinayeti kurbanı ailelerle buluşuyor Şule Çetin, Emine Bulut, Pınar Gültekin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın cinayeti kurbanı ailelerle buluşuyor Şule Çetin, Emine Bulut, Pınar Gültekin...
Emlakta 90'lı yıllara dönüş! Barajın kalkmasıyla da öğrenci artacak talep patlayacak
Emlakta 90'lı yıllara dönüş! Barajın kalkmasıyla da öğrenci artacak talep patlayacak
Netflix duyurdu! Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin tarihi belli oldu
Netflix duyurdu! Cem Yılmaz'ın ilk dizisi Erşan Kuneri'nin tarihi belli oldu
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve kur mesajı: Ne yaptığımızı biliyoruz
Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve kur mesajı: Ne yaptığımızı biliyoruz
Müzik dünyasının acı günü! Tim Feerick genç yaşta hayatını kaybetti
Müzik dünyasının acı günü! Tim Feerick genç yaşta hayatını kaybetti
NATO gemileri Baltık Denizi görevinde
NATO gemileri Baltık Denizi görevinde