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Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın cinayeti kurbanı ailelerle buluşuyor Şule Çetin, Emine Bulut, Pınar Gültekin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın cinayeti kurbanı ailelerle buluşuyor Şule Çetin, Emine Bulut, Pınar Gültekin...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftar yapacağı bildirildi.

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Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki iftar programına, hayatını kaybeden Şule Çetin, Nuray Demir, Azra Gülendam Haytaoğlu, Dilek Kaya, Sıla Şentürk, Dilara Yıldız, Başak Cengiz, Sezen Ünlü, Emine Bulut, Pınar Gültekin, Müzeyyen Boylu, Özgürcan Aslan, Hatice Senem, Hafize Kurban ve Hayriye Aylin Alkutay'ın yakınlarının katılması bekleniyor.

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