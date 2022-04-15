CHP'li Bodrum Belediyesinde taciz skandalı! Dehşet sonrası tuvalete kaçtı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Muğla Bodrum Belediyesinde özel kalem müdürü olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Serkan Aloğlu'nun yemeğe çıktığı belediye personeli M.A. isimli kadına sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddia edildi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerde taciz skandalına bir yenisi daha eklendi. Bu defa adres Muğla'nın Bodrum Belediyesi. Özel kalem müdürünün tacizinden kaçan kadın tuvalete sığındı. İşte skandalın detayları...

Sözlü ve fiziki taciz

Yeni Asır'dan Ferdi Yavuz'un haberine göre; Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşanan çirkin olayda Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü evli ve iki çocuk babası Serkan Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aloğlu, M.A.'ya sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Genç kadın yaşadığı kabus sonrası çareyi restoranın tuvaletine kaçmakta buldu. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri Serkan Aloğlu'nu gözaltına aldı.