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ABD'de Türkiye karşıtı yeni hamle! Kirli eller yine sahneye çıktı

ABD'de Türkiye karşıtı yeni hamle! Kirli eller yine sahneye çıktı

ABD'de Türkiye karşıtı gruplar F-16 satışını engellemek için kampanya başlattı. ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşmesine ilişkin bir mektup göndermişti.

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ABD'de Washington DC merkezli Türkiye karşıtı gruplar Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için 'NoJetsForTurkey' (Türkiye'ye jet yok) isimli bir kampanya başlattı. Kampanya direkt senatörlere gitmesi için ABD içinde herkesin katılabileceği bir dilekçe mektup tarzında düzenlendi.

Kampanyaya destek veren gruplar arasında Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Kıbrıs için Adalet Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Kaliforniya Amerikan Helenik Konseyi, Hindu Amerikan Vakfı gibi gruplar yer alıyor.

6 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmasına ilişkin bir mektup göndermişti. Mektupta Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceği belirtilmişti.

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