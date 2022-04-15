BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,84
ALTIN 928,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Bir iş adamı bazı ailelerin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödedi

Bir iş adamı bazı ailelerin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödedi

TEKİRDAĞ'In Ergene ilçesinde bazı vatandaşların elektrik, su ve doğal gaz faturaları, Fransa'da yaşayan Türk iş adamı tarafından ödendi.

Abone ol

İş adamı Sadık Yeğin, Sağlık Mahallesi'nde fatura ödeme noktası sahibi yeğeni Eldin Yeğin'e bir miktar para gönderdi. Fatura ödeme noktasına gelen ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin faturaları, imza karşılığında bu para ile ödendi. Bazı vatandaşlara da 100'er lira fatura desteğinde bulunuldu.

Eldin Yeğin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının her yıl hayır işlerinde bulunduğunu söyledi. Bu yıl da böyle bir hayır işi yaptığını anlatan Yeğin, şöyle konuştu:

"Bizler de onun hayrına vesile olduk. Öncelikle faturasını hiç ödeyemeyenlerin faturalarının tamamını ödedik. Kalanlarına da bir miktar yardımcı olduk. Büyük kısmına 100'er lira yardımda bulunduğumuz vatandaşlar elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödedi. Bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'ya turizm sezonunda ilgi yoğun İsrail ve Avrupa'dan talep var
Antalya'ya turizm sezonunda ilgi yoğun İsrail ve Avrupa'dan talep var
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
İstanbul Büyükşehir hata yaptı korkutan uyarı: Hesabını bire göre yaptı ama aslında dört!
İstanbul Büyükşehir hata yaptı korkutan uyarı: Hesabını bire göre yaptı ama aslında dört!
Koronavirüsün göz ardı edilen 4 'garip' semptomu belirlendi
Koronavirüsün göz ardı edilen 4 'garip' semptomu belirlendi
En büyük kuyruklu yıldızın çekirdeğinin rengi şaşıırttı
En büyük kuyruklu yıldızın çekirdeğinin rengi şaşıırttı
Silivri Cezaevi'nde işkence iddiasıyla personeli hedef gösterenlere soruşturma
Silivri Cezaevi'nde işkence iddiasıyla personeli hedef gösterenlere soruşturma
Zonguldak'ta CHP'li üyenin 'alkollü iftar' fotoğrafı ortalığı karıştırdı paylaşım silindi ama
Zonguldak'ta CHP'li üyenin 'alkollü iftar' fotoğrafı ortalığı karıştırdı paylaşım silindi ama
Mustafa Sarıgül'den altılı masaya tepki: Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir
Mustafa Sarıgül'den altılı masaya tepki: Partimiz bir tek ayak oyunlarını futbolda bilir
Avcılar'da TEM otoyolunda zincirleme kaza
Avcılar'da TEM otoyolunda zincirleme kaza
İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı
İsrail polisinin sabah baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da 60 bin kişi cuma namazı kıldı