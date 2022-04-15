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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren operasyonlarıyla 167 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren operasyonlarıyla 167 terörist öldürüldü

Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “Eren Operasyonları” 15 ayrı bölgede icra edildi. Bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi, 1058 mağara/sığınak/depo imha edildi.

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İçişleri Bakanlığı:"Şehit Eren Bülbül anısına 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan “EREN OPERASYONLARI” 15 ayrı bölgede icra edilmiş olup, bu operasyonlarda; 167 terörist etkisiz hale getirildi, 1.058 mağara/sığınak/depo imha edildi, 327 mayın/EYP, 420 silah, 630 el bombası, 3.6 milyon kök kenevir bitkisi, 1.961 kg. esrar, 3.220 kg. patlayıcı ile 92.780 adet değişik çapta mühimmat ele geçirildi."

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