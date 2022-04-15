İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren operasyonlarıyla 167 terörist öldürüldü

Motorine indirim yerine çok büyük zam! Motorin 16 Nisan itibariyle 1 lira 79 kuruş zamlanıyor

CHP'li Özgür Özel'den kendisine tipitip diyen Süleyman Soylu'ya: Sen olsan olsan Azman olursun

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İstanbul Büyükşehir hata yaptı korkutan uyarı: Hesabını bire göre yaptı ama aslında dört!