BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,84
ALTIN 929,11
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Türkiye şubat ayında 25 ton altın aldı! En çok satışı o ülke yaptı

Türkiye şubat ayında 25 ton altın aldı! En çok satışı o ülke yaptı

TÜRKİYE şubat ayında altın rezervlerine 25 ton ekledi. Böylece yılbaşından bu yana yapılan altın alımı 35 tonu geçti.

Abone ol

2020'den bu yana görülmeyen şekilde küresel merkez bankaları art arda iki ay net altın satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte yıllık 18 tonluk kümülatif düşüşe rağmen küresel altın rezervleri 35 bin 600 tonun üzerinde kaldı. Bu rakam 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Şubat ayı faaliyeti az sayıda bankayla sınırlıydı. Ayın en çok satış yapan ülkesi Özbekistan olurken Türkiye ise en yüklü alımı yapan ülkeydi.

Özbekistan, altın rezervlerini 22 ton azaltarak Aralık 2020'den bu yana en düşük altın rezervi seviyesi olan 339 tona düşürdü. Şubat ayındaki satıştan sonra bile ülkenin altın rezervleri toplam rezervlerin yüzde 59'unu oluşturuyor.

Kazakistan, ocak ayındaki 17 tonluk satışın ardından şubat ayında 5 ton daha sattı. Altın rezervleri şu anda toplam 380 ton yani toplam rezervlerin yüzde 69'u ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede.

Türkiye'de toplam rezervin yüzde 27'si altın
Net alımlara şubat ayında altın rezervlerine 25 ton ekleyen Türkiye hakim oldu. Yılbaşından bu yana alımlar 35 tonun üzerine çıktı. Altın rezervi 429 tonla toplam rezervlerin yüzde 27'si seviyesine geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Bodrum Belediyesinde taciz skandalı! Dehşet sonrası tuvalete kaçtı
CHP'li Bodrum Belediyesinde taciz skandalı! Dehşet sonrası tuvalete kaçtı
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
HDP'li Mithat Sancar itiraf etti: 7 parti birlikte hareket ediyoruz
HDP'li Mithat Sancar itiraf etti: 7 parti birlikte hareket ediyoruz
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren operasyonlarıyla 167 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren operasyonlarıyla 167 terörist öldürüldü
Motorine indirim yerine çok büyük zam! Motorin 16 Nisan itibariyle 1 lira 79 kuruş zamlanıyor
Motorine indirim yerine çok büyük zam! Motorin 16 Nisan itibariyle 1 lira 79 kuruş zamlanıyor
Bir iş adamı bazı ailelerin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödedi
Bir iş adamı bazı ailelerin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödedi
Antalya'ya turizm sezonunda ilgi yoğun İsrail ve Avrupa'dan talep var
Antalya'ya turizm sezonunda ilgi yoğun İsrail ve Avrupa'dan talep var
İstanbul Büyükşehir hata yaptı korkutan uyarı: Hesabını bire göre yaptı ama aslında dört!
İstanbul Büyükşehir hata yaptı korkutan uyarı: Hesabını bire göre yaptı ama aslında dört!
Edirne İstanbul arası 1 saat 20 dakikaya iniyor
Edirne İstanbul arası 1 saat 20 dakikaya iniyor
Koronavirüsün göz ardı edilen 4 'garip' semptomu belirlendi
Koronavirüsün göz ardı edilen 4 'garip' semptomu belirlendi