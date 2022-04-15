Türkiye şubat ayında 25 ton altın aldı! En çok satışı o ülke yaptı

TÜRKİYE şubat ayında altın rezervlerine 25 ton ekledi. Böylece yılbaşından bu yana yapılan altın alımı 35 tonu geçti.

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2020'den bu yana görülmeyen şekilde küresel merkez bankaları art arda iki ay net altın satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte yıllık 18 tonluk kümülatif düşüşe rağmen küresel altın rezervleri 35 bin 600 tonun üzerinde kaldı. Bu rakam 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Şubat ayı faaliyeti az sayıda bankayla sınırlıydı. Ayın en çok satış yapan ülkesi Özbekistan olurken Türkiye ise en yüklü alımı yapan ülkeydi.

Özbekistan, altın rezervlerini 22 ton azaltarak Aralık 2020'den bu yana en düşük altın rezervi seviyesi olan 339 tona düşürdü. Şubat ayındaki satıştan sonra bile ülkenin altın rezervleri toplam rezervlerin yüzde 59'unu oluşturuyor.

Kazakistan, ocak ayındaki 17 tonluk satışın ardından şubat ayında 5 ton daha sattı. Altın rezervleri şu anda toplam 380 ton yani toplam rezervlerin yüzde 69'u ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyede.

Türkiye'de toplam rezervin yüzde 27'si altın

Net alımlara şubat ayında altın rezervlerine 25 ton ekleyen Türkiye hakim oldu. Yılbaşından bu yana alımlar 35 tonun üzerine çıktı. Altın rezervi 429 tonla toplam rezervlerin yüzde 27'si seviyesine geldi.