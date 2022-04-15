Türkiye 15 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 171 bin 946 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 15 Nisan 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 test yapıldı, 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.13 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.