BIST 2.494
DOLAR 14,62
EURO 15,82
ALTIN 928,03
HABER /  SAĞLIK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Türkiye 15 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 15 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 171 bin 946 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 425 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 15 Nisan 2022 Cuma günü verilerine göre  Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 946 test yapıldı, 4 bin 425 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 14 bin 493 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.13 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 322 bin 713 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko: Verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko: Verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
NATO kozu masada! Türkiye karşıtı hamleler bir anda geri püskürtülebilir
NATO kozu masada! Türkiye karşıtı hamleler bir anda geri püskürtülebilir
Muharrem İnce'den 6'lı ittifaka manidar benzetme: Birer çeyrek altın versinler
Muharrem İnce'den 6'lı ittifaka manidar benzetme: Birer çeyrek altın versinler
Türkiye şubat ayında 25 ton altın aldı! En çok satışı o ülke yaptı
Türkiye şubat ayında 25 ton altın aldı! En çok satışı o ülke yaptı
CHP'li Bodrum Belediyesinde taciz skandalı! Dehşet sonrası tuvalete kaçtı
CHP'li Bodrum Belediyesinde taciz skandalı! Dehşet sonrası tuvalete kaçtı
ABD'de Türkiye karşıtı yeni hamle! Kirli eller yine sahneye çıktı
ABD'de Türkiye karşıtı yeni hamle! Kirli eller yine sahneye çıktı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren operasyonlarıyla 167 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren operasyonlarıyla 167 terörist öldürüldü
Motorine indirim yerine çok büyük zam! Motorin 16 Nisan itibariyle 1 lira 79 kuruş zamlanıyor
Motorine indirim yerine çok büyük zam! Motorin 16 Nisan itibariyle 1 lira 79 kuruş zamlanıyor
CHP'li Özgür Özel'den kendisine tipitip diyen Süleyman Soylu'ya: Sen olsan olsan Azman olursun
CHP'li Özgür Özel'den kendisine tipitip diyen Süleyman Soylu'ya: Sen olsan olsan Azman olursun