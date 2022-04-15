Temel Karamollaoğlu'ndan '6'lı ittifak' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde yeni bir ittifak olabileceği yönünde açıklamalarda bulunan Temel Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın devam edeceğini söyledi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Seçim Kanunu ile ittifakta şartların değiştiğini söyleyen Karamollaoğlu'na açıklamaları soruldu.

"Bir kelime daha söylesem 50 soru çıkacak"

Yaptığı açıklamanın abartılacak bir tarafı olmadığını söyleyen Saadet Partisi lideri, "Elbette eğer ittifaklar meydana gelirse bunlar biraz daha geçmiş itibariyle, taban itibariyle birbirlerine yakın olan siyasi partiler arasında meydana gelebilir. Bunun ötesinde bir kelime söylesem 50 soru çıkacak." dedi.

"6'lı ittifak devam edecek"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Karamollaoğlu, 6'lı ittifakın devam edeceğini belirtti.

Karamollaoğlu son olarak şunları söyledi:

"Ben ortaya basit, sade bir fikir attım. Bunun üzerinde bu kadar münakaşa olacağını bilseydim, imtina ederdim. Bunun abartılacak bir tarafı yok. Elbette eğer ittifaklar meydana gelirse bunlar biraz daha geçmiş itibariyle, taban itibariyle birbirlerine yakın olan siyasi partiler arasında meydana gelebilir. Bunun ötesinde bir kelime söylesem 50 soru çıkacak. Onara cevap versem 51. gelecek. 6'lı ittifak devam edecek. Bugünkü sisteme yönelik bir ittifak. Birbirlerinden çok farklı politikaları olan partiler var. CHP başka bir politikası olan, öncelikleri farklı olan parti. İYİ Parti öncelikleri farklı olan parti, biz farklıyız, Demokrat Parti farklı, DEVA, Gelecek elbette farklı. AK Parti ile uzun zaman beraber yürümüşler, bir şeyler beklemişler, sonunda 'bu iş artık gitmiyor' demişler ve ayrılmışlar. Bunu yapanları kınayamam."