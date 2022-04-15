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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan'a, MİT Başkanı Hakan Fİdan eşlik etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesinde düzenlediği operasyonlar terör örgütü PKK’nın belini kırıyor.

Düzenlenen başarılı operasyonlar PKK’ya ağır kayıplar verdirirken, bölücü örgütü sınırın dışına itti.

Mehmetçik, teröristlere nefes aldırmayan “Eren Operasyonları”nın yerine şimdi de abluka operasyonlarına başlıyor.

Irak'ta yürütülen sınır ötesi operasyonlar görüşüldü
Bu gelişmelerin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Görüşme, Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Irak'ta yürütülen sınır ötesi operasyonlar masanın en önemli konusuydu.

Ayrıca Irak doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması da görüşülen bir diğer konu başlığı oldu.

Görüşmede Hakan Fidan'ın olması dikkat çekti
MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da görüşmede yer alması dikkat çekti.

Öte yandan Mesrur Barzani, IKBY Başbakanı olduktan sonra Türkiye'yi ikinci kez ziyaret etti.

Mesrur Barzani son olarak 2019'da Ankara’da temaslarda bulunmuş, bu ziyarette Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

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