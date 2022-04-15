Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Kadına şiddet konusunda mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Türkiye'yi kadın cinayetlerinden kurtarmakta kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatının her alanında kadının korunması için mücadele edildiğini belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür. Her ne kadar geçmişinden birileri farklı fotoğraflar çizmeye çalışsa bile kadınlar bizim için sosyal hayatta saygıdeğer biryere sahip olmuştur.

"Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtaracağız"

Zihinleri ve kalpleri kuşatacak kapsamlı adımlarla ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin özverinin sembolüdür. Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri, kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Kades uygulaması

KADES uygulaması şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma imkanı veren bir yeniliktir. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı(KADES) indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir. Kadına şiddetin ve cinayetlerinin önüne geçmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.