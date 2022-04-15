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Rizespor'u kahreden kayıp! Kayserispor puanı kurtardı

Rizespor'u kahreden kayıp! Kayserispor puanı kurtardı

33. haftasındaki Kayserispor-Rizespor maçı 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonucun ardından 42 puanla 11. sıraya yerleşen Kayserispor, 34. haftada Antalyaspor deplasmanına gidecek. 30 puanla 17. sırada yer bulan Rizespor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının hemen dışında bulunan İbrahim Akdağ'a attı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak'ın ceza sahasına ortasında Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Thiam'ın rakibini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

67. dakikada Rizespor öne geçti. Onur Bulut'un kaleciye gönderdiği top kısa kalınca Lung topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kayserispor savunmasına çarpan topu önünde bulan Pohjanpalo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

77. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ceza sahasına ortasında Emrah Başsan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

85. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Gavranovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada bu kez konuk takım gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla bulunan Deniz Hümmet'in yerden sert şutunda, kaleciyi geçen topu Yıldırım Mert Çetin önleyerek gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kayserispor: 1 - 1 :Rizespor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Kemal Yılmaz

Kayserispor: Lung, Hosseini, Attamah, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Onur Bulut, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Bertolacci), Campanharo (Dk. 72 Ramazan Civelek), Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 62 Gavranovic)

Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak (Dk. 85 Cemali Sertel), Fernandes, Baiano, Sabo (Dk. 67 Deniz Hümmet), Boyd (Dk. 57 Umar), Bolasie (Dk. 85 Mendes), Cisse (Dk. 67 Pohjanpalo)

Goller: Dk. 67 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 55 İbrahim Akdağ (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Fernandes, Dk. 83 Eren Albayrak (Çaykur Rizespor)

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