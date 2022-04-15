BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,35
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: Kaybettiğimiz bir şey yok

Abdullah Avcı: Kaybettiğimiz bir şey yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biz bir şey kaybetmedik. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir" dedi.

Abone ol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:
"İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarıda bir şampiyon gibi, tamamen rakip sahada oynadık. Her türlü şutu, pozisyonu denedik ama olmadı. İkinci yarıda oynanan oyun bir şampiyon oyunu. Şampiyonluk yolunda 5 puan lazımdı, bugün 4'e indi. Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyun bir şampiyonluk oyunu. Bunlar bu işin içinde var."

"5 puan lazımdı, 4 puana düştü"
"Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa.Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir."

"Böyle bir algı olmasın"
"Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Lider Trabzonspor konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı
Lider Trabzonspor konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı
Paris Ulu Cami yöneticisi Macron için oy kullanma çağrısı yaptı
Paris Ulu Cami yöneticisi Macron için oy kullanma çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtaracağız
Fransa'da yaşayan hayırsever Tekirdağ'daki vatandaşların faturasını ödedi
Fransa'da yaşayan hayırsever Tekirdağ'daki vatandaşların faturasını ödedi
Türkiye 15 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 15 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko: Verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko: Verdiği destek için Türkiye'ye minnettarız
İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankasına satacak
İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankasına satacak
NATO kozu masada! Türkiye karşıtı hamleler bir anda geri püskürtülebilir
NATO kozu masada! Türkiye karşıtı hamleler bir anda geri püskürtülebilir
Muharrem İnce'den 6'lı ittifaka manidar benzetme: Birer çeyrek altın versinler
Muharrem İnce'den 6'lı ittifaka manidar benzetme: Birer çeyrek altın versinler