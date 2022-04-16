BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öğrenci indirimi kapışması! Marmaray'ın 'Yalancılıkta zirve yaptılar' açıklamasına İBB'den yanıt: Hazır mısınız?

Öğrenci indirimi kapışması! Marmaray'ın 'Yalancılıkta zirve yaptılar' açıklamasına İBB'den yanıt: Hazır mısınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray arasında öğrenci bileti indirimi konusunda sosyal medyada tartışma yaşandı. Marmaray'ın resmi hesabından paylaşılan bir tweete İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.

Abone ol

İBB Meclisi'nde AK Parti-MHP grubu tarafından UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi 14 Nisan tarihli oturumda oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto edeceğini açıklayarak “Mazot 6 lirayken, 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı, 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı son zamla. Şimdi diyorsunuz ki; ‘78 liraya sat'. Kendi çocuklarınıza gidin, anlatın bunu; size gülerler” demişti.

Tartışmalı kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi. Marmaray, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçlandığı paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Marmaray'ın paylaşımına yanıt vererek indirim taleplerini 48 saatte uygulayacaklarını ifade etti. Ongun paylaşımında "İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray’a aktarıyor. Bakmayın Twitter’da hava atmasına. Marmaray’ı yönetenlerin %40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" diye sordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski koca dehşeti! Kuaförden çıkarıp sokak ortasında defalarca bıçakladı
Eski koca dehşeti! Kuaförden çıkarıp sokak ortasında defalarca bıçakladı
Kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı için karar
Kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı için karar
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı: Rusya vatan toprağı kaybetti
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı: Rusya vatan toprağı kaybetti
ABD'den bilinen açıklama: Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylardan endişeliyiz
ABD'den bilinen açıklama: Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylardan endişeliyiz
Yusuf İslam'dan Ayasofya paylaşımı
Yusuf İslam'dan Ayasofya paylaşımı
Ali Babacan'dan üçüncü ittifak ve HDP açıklaması: İyi halt ettiniz
Ali Babacan'dan üçüncü ittifak ve HDP açıklaması: İyi halt ettiniz
Milan şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı
Milan şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti
İzmir Güzelbahçe'de dehşet! Babasını restoranda bıçaklayarak öldürdü
İzmir Güzelbahçe'de dehşet! Babasını restoranda bıçaklayarak öldürdü
Rusya'nın batmaz gözüyle baktığı "Moskova" kruvazörü kaç paraydı?
Rusya'nın batmaz gözüyle baktığı "Moskova" kruvazörü kaç paraydı?