Öğrenci indirimi kapışması! Marmaray'ın 'Yalancılıkta zirve yaptılar' açıklamasına İBB'den yanıt: Hazır mısınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray arasında öğrenci bileti indirimi konusunda sosyal medyada tartışma yaşandı. Marmaray'ın resmi hesabından paylaşılan bir tweete İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi.

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İBB Meclisi'nde AK Parti-MHP grubu tarafından UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi 14 Nisan tarihli oturumda oy çokluğu ile kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto edeceğini açıklayarak “Mazot 6 lirayken, 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı, 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı son zamla. Şimdi diyorsunuz ki; ‘78 liraya sat'. Kendi çocuklarınıza gidin, anlatın bunu; size gülerler” demişti.

Tartışmalı kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan öğrenci abonmanlarına yapılan zam farkının İBB tarafından karşılandığı takdirde Marmaray'ı sübvanse edeceklerini ileri sürdü.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan anında cevap geldi. Marmaray, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u yalancılıkla suçlandığı paylaşımda, "Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır" ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Marmaray'ın paylaşımına yanıt vererek indirim taleplerini 48 saatte uygulayacaklarını ifade etti. Ongun paylaşımında "İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray’a aktarıyor. Bakmayın Twitter’da hava atmasına. Marmaray’ı yönetenlerin %40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray’ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?" diye sordu.