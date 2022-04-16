BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rezidansta genç kıza işkence! İddianame hazırlandı istenen cezalar belli oldu

Rezidansta genç kıza işkence! İddianame hazırlandı istenen cezalar belli oldu

Rezidansta iç mimar Merve K.’ya işkence yapan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci hakkında 5 gün sonra iddianamede hazırlandı. Şüphelilerin tehdit, yağma, cebir, hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret suçlarını işlediği ileri sürülerek 31.5'er yıla kadar hapsi istendi.

Abone ol

Konya'da bir rezidansta, Demet A.'nın ellerini bağlayarak işkence yapan üç kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre 10 Nisan günü genç kızların vücudunda sigara söndüren, saçlarını ustura ile kesen, üzerindeki kıyafetleri çıkartarak işkenceler yapan şüpheliler Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

31 yıla kadar hapis cezası
Demet A., işkence sırasında saçlarının kesildiğini, yüzünde sigara söndürüldüğünü anlatmıştı.
Cumhuriyet savcısı iddianamede şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, birden fazla kişi tarafından gece vakti konutta yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından 31.5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede şunlara yer verildi:

"Süpheliler fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etti. Merve K.'nın kıyafetlerinin makas ile kesilmesi nedeniyle mala zarar verme suçu oluştu. Merve K.'ya 'orospu, fahişe, sürtük, varoş' gibi kelimeler kullanarak onur, şeref ve saygınlığına saldırıp hakaret suçu işlediler.

Merve K.'nın cep telefonu ve çantasını zorla alarak yağma yaptılar. Sonra etkin pişmanlık göstererek bunları iade ettiler. Silahtan sayılan cop, makas, bıçak gibi aletlerle Merve K.'nın evden çıkmasına engel oldular. Yine bu aletleri kullanarak birden fazla kişi ile tehdit ettiler."

Olay
Konya'da Demet A. adlı kadın, daha önce kafesinde çalıştığı ve bir süre flört ettiği Murat Demirci ile nişanlısı Sara Demir ve Tuba Demirci tarafından kaçırılıp, rezidanstaki bir stüdyo daireye götürüldü.

İddiaya iki kadın burada Demet A.’nın ellerini bağlayıp vücudunda sigara söndürdü, bıçakla boğazını çizerek sopayla dövdü, makasla saçını ve kıyafetlerini kesti.

D.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 3 kişi, aynı gün başka bir kadının da benzer şikayeti üzerine tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı
Foto Galeri 139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi
Feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı
Feci ölüm! Yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı
Eski koca dehşeti! Kuaförden çıkarıp sokak ortasında defalarca bıçakladı
Eski koca dehşeti! Kuaförden çıkarıp sokak ortasında defalarca bıçakladı
Kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı için karar
Kadınların gizli görüntülerini çeken Pakistanlı için karar
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı: Rusya vatan toprağı kaybetti
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı: Rusya vatan toprağı kaybetti
ABD'den bilinen açıklama: Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylardan endişeliyiz
ABD'den bilinen açıklama: Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylardan endişeliyiz
Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan iddiası: Bu söyleniyor doğru mudur bilemem
Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan iddiası: Bu söyleniyor doğru mudur bilemem
Yusuf İslam'dan Ayasofya paylaşımı
Yusuf İslam'dan Ayasofya paylaşımı
Ali Babacan'dan üçüncü ittifak ve HDP açıklaması: İyi halt ettiniz
Ali Babacan'dan üçüncü ittifak ve HDP açıklaması: İyi halt ettiniz
Milan şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı
Milan şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı