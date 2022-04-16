35 yılda 6 albüm, 21 klip yaptı şöhreti yakalayamadı her ünlüyle fotoğrafı var

13 yaşında iken Şanlıurfa'dan çıkıp bir süre garsonluk yapan Nezir Yıldırım, bir süre sonra şöhret olmak adına müzik yapma çalışmalarına başladı. Müzik çalışmalarına başlayan Nezir, kısa sürede sanatçı camiasından birçok sanatçı ile tanıştı. 35 yıllık bu yolda hemen hemen tüm ünlü ve sanatçı camiası ile tanışan ve sahne adı Nezir Yenises olan Yıldırım, 6 albüm yaptı ve 21 klip çekti.