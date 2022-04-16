35 yılda 6 albüm, 21 klip yaptı şöhreti yakalayamadı her ünlüyle fotoğrafı var
Garsonluk yaparak çıktığı yolda 6 albüm, 21 klip yapan ve aynı zamanda İbrahim Erkal'ın yakın dostu Şanlıurfalı sanatçı Nezir Yıldırım, ömrünü adadığı şöhreti yakalayamadı.
13 yaşında iken Şanlıurfa'dan çıkıp bir süre garsonluk yapan Nezir Yıldırım, bir süre sonra şöhret olmak adına müzik yapma çalışmalarına başladı. Müzik çalışmalarına başlayan Nezir, kısa sürede sanatçı camiasından birçok sanatçı ile tanıştı. 35 yıllık bu yolda hemen hemen tüm ünlü ve sanatçı camiası ile tanışan ve sahne adı Nezir Yenises olan Yıldırım, 6 albüm yaptı ve 21 klip çekti.
Aynı zamanda İbrahim Erkal'ın da yakın dostu olan Yenises, adeta ömrünü verdiği şöhret basamakları yolunda istediği ivmeyi bir türlü yakalayamadı. Halen albüm çalışmalarına devam eden Nezir Yenises'in birçok ünlü sanatçı ile fotoğrafı bulunuyor.
Çalmadık kapı bırakmamış; her ünlüyle fotoğrafı var
Bir süre sonra Tekirdağ'da yaşamaya başlayan Yenises halen sık sık İstanbul'a gidip yeni çalışmalar yapmaya devam ediyor.
49 yaşındaki Nezir Yenises, gittiği İstanbul'da kimi sanatçıların kendisine yardımcı olduğunu ve onlardan besteler aldığını ifade ederken, bazı büyük sanatçıların ise bu hayaline ilk başladığı yıllarda kendisine yol vermediğini de ifade etti.