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Skandal! Sağlık Bakanlığı porno film linki paylaştı: Özür mesajı geldi

Skandal! Sağlık Bakanlığı porno film linki paylaştı: Özür mesajı geldi

Kanada'nın Quebec eyaletinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Twitter üzerinde Covid-19 verilerine giden bir link paylaşacağına porno film linki paylaştı.

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Bakanlık paylaşımındaki linke tıklayanlar, Covid-19 verilerine değil; bir porno sitesinde ayak fetişi videosuna yönlendirildi. Quebec Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter'da 103 bin takipçisi bulunuyor. Bakanlık perşembe günü yaptığı paylaşımla ilgili açıklamasında, "Kontrolümüz dışındaki sebeplerden Twitter hesabımızdan uygunsuz içeriğe yönlendiren bir link paylaşılmıştır. Bunun neden olduğunu inceliyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" denildi. Paylaşım kısa süre içinde silindi ve yerine bakanlığın Covid-19 verilerinin bulunduğu bir paylaşım yapıldı.

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