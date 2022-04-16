Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun boynunu kırdığımızda hiçbir engel kalmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok alanda yaşanan fahiş fiyat artışların tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu söyleyerek, "Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı.

Ülkenin dört bir yanını otoyol, tren hatları ve havalimanlarıyla donattıkların belirten Erdoğan, "Altyapıları köhneyen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da geçebilecek imkanlara sahibiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı

Fahiş fiyatlar tüm dünyanın ortak sıkıntısı

Enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon mesajı

"Türkiye lojistik ve üretim gücüyle bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerdendir. Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakı tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır."

Her türlü oyunu sergiliyorlar

Erdoğan, "Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar." dedi.

Phaselis tüneli

Phaselis Tüneli 2x2 şeritli yolda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Dağlık yapıya sahip güzergah tünel ile ulaşım standardını artıracak. Tünel ile birlikte Trafik akışı önemli ölçüde rahatlatılacak. Güzergahta 1.9 kilometre, seyahat süresi ise 5 dakika kısalacak. Tünel ile zamandan 11.1 milyon lira, akaryakıttan 8.9 milyon lira yıllık toplamda 20 milyon lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 1842 ton azalacak.