Soyunup yarı çıplak kaldı! Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den tepki: Ramazanda donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Dipsiz Kuyum, Yalnız Çiçek, Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım, Yalan şarkılarıyla popülerliğe kavuşan Aleyna Tilki bu başarısını yurt dışına taşımak için İngilizce şarkılar üzerinde çalışmaya başladı.