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Soyunup yarı çıplak kaldı! Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den tepki: Ramazanda donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Soyunup yarı çıplak kaldı! Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den tepki: Ramazanda donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Aleyna Tilki'nin bir süredir merakla beklenen şarkıcı Take It Or Leave It şarkısının klibi dün akşam yayınlandı. Klip sosyal medyayı karıştırırken Erol Köse'den çok sert tepki geldi.

Soyunup yarı çıplak kaldı! Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den tepki: Ramazanda donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Dipsiz Kuyum, Yalnız Çiçek, Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım, Yalan şarkılarıyla popülerliğe kavuşan Aleyna Tilki bu başarısını yurt dışına taşımak için İngilizce şarkılar üzerinde çalışmaya başladı. 

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Soyunup yarı çıplak kaldı! Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den tepki: Ramazanda donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. 

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Soyunup yarı çıplak kaldı! Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den tepki: Ramazanda donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Sözlerini Aleyna Tilki’nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı.

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Soyunup yarı çıplak kaldı! Aleyna Tilki'ye Erol Köse'den tepki: Ramazanda donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Şarkının video klibinin tanıtımı ise dün paylaşıldı.

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