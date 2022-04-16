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Metin Öztürk'ten başkanlık seçimi için dikkat çeken sözler: Kazanan...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Metin Öztürk'ten başkanlık seçimi için dikkat çeken sözler: Kazanan...

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 30 Nisan’da yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili olarak, "Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" dedi.

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Galatasaray’ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşiyor. Toplantıda Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

30 Nisan'da yapılacak seçimle ilgili konuşan Öztürk, "Söylenilecek şeyleri zaten 8 ay önce söylemiştik. Bugün biraz daha derinleşti. Sağ olsun Burak Elmas başkanımız, her iki başkan adayını da gerek mali raporları gerek yayın kuruluş ile ilgili sıkıntıları anlattı. Tablo çok parlak değil.

Gördüğünüz gibi iki ekipte de çok kıymetli Galatasaraylılar var. Konusuna çok vakıf insanlar var. Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli, her zaman her yerde söylüyorum. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" diye konuştu.

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