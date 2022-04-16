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Umre turları resmen başlıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Umre turları resmen başlıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarih verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre turlarına Ramazan Bayramı'ndan sonra şevval umresi ile yeniden başlanacağını açıkladı.

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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından şevval umresi ile yeniden başlayacağız. 19 Nisan'da düzenlenecek Bakanlıklar Arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini bildirdi.

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