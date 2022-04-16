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Kilosu 10 bin tanesi 200 TL'den satılıyor! Görüntüsü şaşırttı

Kilosu 10 bin tanesi 200 TL'den satılıyor! Görüntüsü şaşırttı

 MALATYA’da bir kayısı işletmecisi kayısıyı yenilenebilir altından kaplayarak kilosunu 10 bin TL’den tanesini ise 200 TL’den satışa sundu.

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4 nesildir kayısı işletmeciliği yapan işletmeci Yusuf Güzel, kayısının katma değerini arttırmak için altın kaplamalı kayısı ürününü yaptıklarını belirterek, “Yenilebilir altından oluşan kayısı oluşturduk. Daha katma değerli daha farklı bir ürün oluşturmak istedik” dedi.

Avrupa ve Orta Doğu’dan sipariş aldıklarını ifaden eden Güzel, altın kaplamalı kayısını kilosunun 10 bin TL tanesinin ise 200 TL’ye satışa sunulduğunu söyledi. Güzel, “ Kilosu şuan 10 bin TL tanesi 200 TL ama bu altının dalgalanmasıyla da alakalı bir şey. Satış konusunda ise bu lüks tüketime gireceği için daha çok Avrupa ve Orta Doğu bazlı satışlarımız hedef kitlemiz arasında mevcut. Yavaş yavaş taleplerimiz oluşmaya başladı. Özellikle iç piyasadan ve orta doğudan sorulmaya başlandı. Fiyat teklifleri veriyoruz. Özel ambalajlı ihracat için hazırlık yapıyoruz. Normalde kayısı değerli bir ürünken biz daha ultralükslere hitap etmek amacıyla yaptığımız bir şey” diye konuştu.

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