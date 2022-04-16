Süleyman Soylu: Suriye'yi ve Irak'ı ABD ve Avrupa'nın elinden kurtaracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyaya sahip çıkıyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Kim eleştirirse eleştirsin. Ne yapacaktık? 'İnsanlar annelerini, babalarını, evlatlarını kaybetsinler' mi diyecektik?'' dedi.

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Türkiye’de kurulan 13 yardım kuruluşunun katılımıyla düzenlenen ''İyilik Fuarı'', Esenler Dörtyol Meydanı’nda açıldı. Açılışa, İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD, Kızılay ve fuarda bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarının köprü vazifesi yaparak dünyanın birçok noktasına ulaştıklarına dikkat çekti.

"ABD ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız"

Konuşmasında Hakkari'den gelen bir milletvekili arkadaşıyla konuştuğunu belirten Soylu, "Dedi ki; gecenin saat 2'sine 3'üne kadar Hakkari'nin Yüksekova'nın keyfini çıkardım. Burada 4'te, 5'te insanları evlerine sokuyorlardı, korkutuyorlardı. Ona dedim ki 'Allah şahidimiz olsun. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Biz engelleyemeyecekler. Yeter ki birbirimize inanalım" dedi.