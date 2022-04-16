Volodimir Zelenski: Mariupol'de 5 bini çocuk en az 20 bin kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, CNN International'a Rusya-Ukrayna savaşının 52. gününde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer veya kimyasal silah kullanabileceği konusunda tüm dünyayı uyardı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD basınından CNN International'a verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu.

"Nükleer silahlara yönelebilir"

Zelenski, dünyanın Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşında taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Zelenski, Putin'in Ukrayna halkının yaşamlarına değer vermediği için nükleer veya kimyasal silahlara yönelebileceğini söyledi.

"Tüm dünya endişelenmeli"

Bu konuda dünyayı uyaran Zelenski, "Sadece ben değil, tüm dünya, tüm ülkeler endişelenmeli çünkü bilgi gerçek olmayabilir, ancak yaşanabilir" dedi.

ABD de uyardı

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li yetkililer, Putin'in köşeye sıkışması durumunda Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımına yönelebileceği ihtimali konusunda uyardı. CIA Direktörü Bill Burns yaptığı açıklamada, CIA'in olasılığı "çok dikkatle" izlediğini ve ABD'nin henüz Rusya'nın böyle bir adım atmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret görmediğini vurguladı.

20 bin kişi hayatını kaybetti

Zelenskiy, “Ruslar Mariupol’den tahliyeye izin vermiyor. Şehirde durum iyiye gitmiyor ve yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti. Mariupol’deki askerlerimize direnişleri için minnettarız. Berdyansk limanından taliye gerçekleşmesi konusunda anlaşmıştık ancak Rusya müsaade etmiyor. Askerlerimizle her gün iletişim halindeyiz ve elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Askerlerimiz en önemli vazifelerden birini yerine getirdiklerini biliyorlar” dedi.