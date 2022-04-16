Bakan Fahrettin Koca'dan "eski normal" mesajı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayılarında günden güne düşüş yaşanıyor. Bu hafta içi yapılacak Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca, "eski normal" mesajı vererek, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." dedi.

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Koronavirüs salgını 2 yılı aşkın süredir tüm dünyada etkili olurken aşılamanın yaygınlaşmasından sonra etkisini yavaş yavaş yitirdi. Pandemiyle mücadelede önemli bir iş çıkaran Türkiye'de ise salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler vaka sayılarının düşmesi ve koronavirüsün etkisini yitirmesiyle peyderpey kaldırılmaya başlandı.

Maske zorunluluğu Bilim Kurulu'nda

Bu kapsamda koronavirüs kısıtlamalarında en son HES kodu ve açık alanda maske kullanımı zorunluluğunu kaldıran Bilim Kurulu önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek. Toplantıda maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırılması gündemde olacak.

"Üç yıl öncekine çok yaklaştık"

Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.