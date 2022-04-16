Mesut Özil şaşırttı! "Gitmek istemiyorum"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımda kalmak istediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil için karar zirvesi... Tecrübeli futbolcunun menajeri Erkan Söğüt, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a geliyor. Toplantıda taraflar eteklerindeki taşları dökecek ve yol haritası belirlenecek.

Mesut Özil kalmak istiyor

Fanatik'in haberine göre Mesut Özil, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla yönetime ileteceği öğrenildi. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da Fenerbahçe'de mutlu olduğunu vurgulayarak ayrılmayı düşünmediğini ima etmişti.

Mesut Özil Fenerbahçe'de ne yaptı?

Yönetim kanadının ise Mesut'tan birtakım isteklerde bulunacağı ve "Kalıp kalmayacağına yönelik kararda yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün düşüncesi önemli rol oynayacak." diyeceği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

Ozan Tufan koptu gidiyor

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in durumu belirsizliğini korurken, aynı gün kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda olumsuz bir hava hakim. Kalması yönünde herhangi bir talep oluşmayan tecrübeli oyuncunun yol ayrımında olduğu ve sezon sonu büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı belirtildi.