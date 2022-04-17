'Milleti aldatamazsınız' diyen Bülent Arıç'tan flaş çıkış: Seçim sonuçlarından çok emin değilim!

TBMM eski başkanı Bülent Arınç, memleketi Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın iftar yemeğinde konuştu. İktidara ekonomik kriz üzerinden uyarıda bulunan Arınç, "Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” dedi.

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TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Manisa'da AK Parti Manisa İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeğine katılarak partililerle bir araya geldi. Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen iftar yemeğine Arınç'ın abisi Prof.Dr. Ümit Doğay Arınç’ın yanı sıra AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe, belediye başkanları ile partililer katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Arınç'ın sözleri yine birilerini kızdıracak cinstendi. Arınç, partisi AK Parti'nin ekonomik krizden dolayı bir takım sıkıntılar yaşadığını ve siyasetçilerin yaşanan bu sıkıntıları görmezden gelemeyeceğinin altını çizdi. Arınç yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Ben ekonomi konusunda 3 yıl öncesinden uyarmaya başladım!

- AK Parti'nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz.

- Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha üç sene evvel ‘Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var, ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız' demiştim.

- Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir. İnkar etmemektir. Üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları ve pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır, ama siyasetçiye yakışmaz.

- Sorunu göreceksin. Sorunu teşhis edeceksin. Bunu halkımıza anlatacaksın. Ve biz bunun çaresini bulacağız.

- Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet ‘AK Parti' diyor başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz. Bize güvenin. Bunu söylüyoruz.

Milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız

- Bu güven bitmesin inşallah. Bu sıkıntılardan bir an evvel kurtulalım. Kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içinde olan insanlar olarak söylüyorum. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz.

- Ama ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor, enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz.

Seçim sonuçlarından çok emin değilim

Konuşmasının son kısmında sorunların çözülmediği takdirde önümüzdeki seçimlerde partisinin başarı olup-olmayacağından emin olamadığını söyleyen Arınç sözlerini şöyle sürdürdü;

- Sorunlar çözüldüğü zaman millet hiçbir zaman bizden kopmadı ve hiçbir zamanda bizden kopmayacak. Bu yapacak güçte miyiz. Güçteyiz. Milletimiz tek ümidi var. O da AK Parti'den sayın cumhurbaşkanımızdır ve onun yönetimidir.

- Nasıl 2002'de meclisin üçte ikisini aldıysak. Nasıl 2007'de yüzde 47 ile geldiysek. Nasıl 2011'de nasıl yüzde 49,5-50'yi bulduysak ve tabi bir ikazda var. 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinde, ama ondan 6 ay sonrada 1 Kasım'da yüzde 50'ye ulaştıysak, yine tekrar başarmaya inşallah muvaffak olacağız. Başka hiçbir çaresi yok.

- Başarılı olamazsak, seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarı olmaya mecburuz. Çok iyi şeyler yapmaya mecburuz. Bu tür sıkıntılı zamanlarda insanların kafasını karıştıranlar olabilir. ‘Artık bunların işi bitti' diye sokaklarda gezenler olabilir. Hayır hiçbir şey bitmedi.