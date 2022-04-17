Kemal Kılıçdaroğlu'na sunan son anket! AK Parti anketi de ellerinde

CHP partinin yaptırdığı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan son anketi açıkladı. CHP'nin tekli oylu AK Parti'nin gerisinde kalırken ittifakların oy oranlarına bakıldığında Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçtiğini açıkladı.

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Seçimlerin yaklaşmasıyla partilerin anket heyecanı sürüyor. Kendi anketini yaptıran CHP'nin oy oranını Genel Başkan Yardımcısı Salıcı canlı yayında açıkladı.

Salıcı, AK Parti'nin yüzde 30, CHP'nin yüzde 28 bandında olduğunu söylerken Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde olduğunu ifade etti. Salıcı ayrıca, anketlerin ortalamasında AK Parti'nin yaptırdığı anketin de yer aldığını söylemesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programında partisinin oy oranını açıkladı.

Yüzde 2'lik bir ittifak var

AK Parti'nin Chp'den 2 puan farkla önde olduğunu belirten Salıcı, "Biz yüzde 28 çıktığımızda onlar yüzde 30, biz 29 çıktığımızda onlar 31 oluyor." diye konuştu.

Millet İttifakı 1-3 puan önde

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde olduğunu söyledi.

Ortalamanın içinde AK Parti'nin de anket de var

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anketin hangi organlardan elde edildiğini açıklayan CHP'li Salıcı, "Biz 1 aylık anket sonuçlarının ortalamasını aldık. Bunun içinde AK Parti'nin yaptırdığı anket de var, bir medya kuruluşunun yaptırdığı anket de var. Biz hepsinin ortalamasını aldık. Bu da size bir sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.