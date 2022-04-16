Altın tuvaleti 20 lüks aracı var deniyordu! Kremlin açıkladı: İşte Putin'in geliri ve mal varlığı...
Ukrayna topraklarına yönelik işgali başlatan emri veren ve başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin yaptırım listesine giren Rusya Devlet Başkanı Putin’in geliri Kremlin tarafından paylaşıldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna savaşı başlatması ile birlikte dünyanın en çok yaptırım uygulanan kişilerinden biri haline geldi.
Savaşın baş sorumlusu olarak gösterilen ve çok sayıda ülkenin hedefi olan Putin’in savaş ile birlikte mal varlığı yeniden konuşulmaya başladı.
Resmi olmayan pek çok kaynağın iddialarına göre Putin dünyanın en zengin liderlerinden biri ve milyarca dolar büyüklüğünde bir serveti var.
Rus muhaliflerinin iddialarına en az 20 lüks aracı özel spor salonları ve 65 dolarlık altın kaplama tuvaleti olduğu söyleniyor.