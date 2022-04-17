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Şamil Tayyar'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan paylaşımı: Tevazu, ihtiyacımız var!

Şamil Tayyar'dan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan paylaşımı: Tevazu, ihtiyacımız var!

Selçuk Bayraktar'ın eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı olan Sümeyye Erdoğan ile fotoğraf paylaşması üzerine Şamil Tayyar "Tevazu. Son dönem ne çok ihtiyacımız var…" dedi.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, iftarı Ayasofya Cami'nde yaptı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Ayasofya Camii önünde iftar yaptığı fotoğrafını paylaştı. 

Tayyar paylaşımına, "Tevazu. Son dönem ne çok ihtiyacımız var…" ifadesini kullandı. 

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