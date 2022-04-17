Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ve dolar için gün verip uyardı! 'Büyük yıkıma hazır olun'...

ALTIN ve dolar ne olacak? Daha da yükselecek mi yoksa düşücek mi? Bu fiyatlardan gram altın ya da dolar alınmalı mı?. Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan altın ve dolar biriktirenlere uyarılar geldi. 'Büyük yıkıma hazır olun' diyen Tunç Şatıroğlu, "altın ve dolar için gün verdi...

Abone ol

Altın ve para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, kendi Youtube kanalında yayınladığı videoda Şatıroğlu, 18 Nisan Pazartesi gününe ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. FED başkanlarının konuşmaları sonucunda piyasanın etkilendiğini vurgulayan Şatıroğlu, altın ve dolar al-sat yapacakları yakından ilgilendiren uyarılar yaptı.

Altın bir iki haftaya düşmeye düşmeye başlar

Dolardaki sıkışmaya ve altındaki istikrarsız duruma dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, FED'in piyasaları baskıladığını, savaş fiyatlamasından piyasaların kurtulduğunu söyledi. Şatıroğlu, piyasaların normal fiyatlanmaya geçildiğini belirterek, "Amerikan 10 yıllıklar düşmeye başladığı zaman altın düşecek. Amerikan 10 yıllıklar bir iki hafta içinde düşüşe geçiyor" dedi.

Altın al-sat yapacaklar pazartesi gününe dikkat

Altın ve dolar için pazartesi gününe dikkat çeken Şatıroğlu "FED başkanları konuşmadığı zaman piyasalar kendini toparlıyor. Pazartesi günü birileri çıkıp bir şeyler söylemezse bu piyasanın kendisini toparlamasını bekliyorum" diye konuştu.

Doların fırlaması an meselesi!

Dolar hissesi alınmasını öneren Tunç Şatıroğlu, şunları kaydetti:

- Ne zaman diye sormayın. Bu sistem yürümez. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bir yerden sonra patlayacaktır.

- Elinde doları olan bozmasın. Borcu olan varsa gitsin dolarını alsın. Sadece dolar alarak yatırım yapmıyorsunuz bir koruma yapıyorsunuz.

- Kötü ekonominin getireceği kur patlamasına karşı korunmaya alacaksınız. Ama dolar cinsine göre bir yatırımda yapabilirsiniz. Çünkü dolar bir süre daha baskılanacak. İllaki bir yerden sonra patlayacaktır.