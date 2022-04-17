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Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor

Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı.

Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor

Turizm cenneti Bodrum'da sabah saat 5:00 civarlarından Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi.

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Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor

Yakaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerleyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için cana başla çalıştı.

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Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor

Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. 3,5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor.

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Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor
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