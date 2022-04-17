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Rusya açıkladı! Erdoğan istedi Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler tahliye edildi

Rusya açıkladı! Erdoğan istedi Mairupol'de camide mahsur kalan Türkler tahliye edildi

RUSYA-Ukrayna savaşı sürerken Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren bir haber geldi. Mariupol’de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken, Rusya, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün "kurtarıldığını", onları rehin tuttuğunu iddia ettiği 29 kişinin de öldürüldüğünü açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiğini, caminin ve rehinelerin kurtarıldığını söyledi. Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle dün "Mariupol şehrinde Primorskiy bölgesinde Türk camisinde Ukrayna güçlerinin elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik" Rus birliklerinin özel operasyon düzenlediğini aktaran Konaşenkov, "Rus özel kuvvetlerinin özverili eylemleri sonucu cami açıldı, yabancı paralı savaşçılar dahil 29 savaşçı öldürüldü. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden birinin vatandaşı olan rehineler serbest kaldı ve güvenli yere götürüldü." dedi.

O fabrika tamamen Rus güçlerinin eline geçti
Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji fabrikası tesislerinin tamamen Rus güçleri tarafından kuşatıldığına dikkati çeken Konaşenkov, Rus askerlerinin buradaki Ukrayna güçlerinden teslim olmalarını istediğini, ancak telsiz konuşmalarından Kiev yönetiminin, Azov grubuna, silah bırakan asker ve yabancı paralı savaşçıları vurmaları talimatı verdiğinin öğrenildiğini söyledi.

63 ülkeden 6 bin 824 yabancı paralı asker vardı
Teslim olanların ifadesine göre, bu bölgede çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere 400 kadar yabancı paralı savaşçı olduğunu aktaran Konaşenkov, savaşın başından beri Ukrayna'ya 63 ülkeden 6 bin 824 yabancı paralı savaşçı geldiğini ifade etti.

Rusya 1035 paralı yabancı askeri öldürdü
Konaşenkov, yabancı savaşçıların Kiev, Harkiv, Odessa, Mıkolayiv ve Mariupol şehirlerindeki Ukrayna askeri birliklerine dağıtıldığını dile getirerek, çatışmalar sonucu yabancı savaşçıların sayısının azaldığını ve bugün itibarıyla bu savaşçıların sayısının 4 bin 877'ye düştüğünü kaydetti.

Ayrıca Konaşenkov, "Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna'da 1035 yabancı paralı savaşçıyı öldürdü. 912 savaşçı ise çatışmalara katılmayı reddetti ve ülkeyi terk etti." şeklinde konuştu.

Kiev bölgesinde mühimmat fabrikası füzelerle vuruldu
Rus ordusunun, gece boyunca havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Kiev bölgesinde Brovari yerleşim birimindeki mühimmat fabrikasını vurduğunu belirten Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin, aralarında hava savunma füze sistemi ve cephaneliklerin de bulunduğu farklı yerlerdeki 68 Ukrayna askeri unsurunu yok ettiğini ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 814 yeri ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, hava savunma sistemleriyle 10 insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

Konaşenkov ayrıca "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 134 uçak, 470 insansız hava aracı, 249 hava savunma füze sistemi, 2 bin 290 tank ve zırhlı araç, 254 çok namlulu roketatar, 992 obüs ve havan topu, 2 bin 166 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Zelenski: O askerler öldürülürse müzakere süreci biter

Rusya’nın kuşatması altındaki Mariupol’de Rus güçlerinin Ukraynalı askerlere teslim olmaları için verdiği süre dolarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol’de kalan Ukraynalı askerler öldürülürse barış görüşmelerinin süremeyeceğini belirtti.
The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Rus askerleri şehrin çoğunluğunda kontrolü sağladıklarını açıkladı. Mariupol’de az sayıda Ukrayna askeri kaldığı belirtildi. Mariupol’ün tamamında Rus askerleri kontrolü ele geçirirse Ukrayna’nın düşen en büyük şehri olacak. Zelenski: Müzakereler sona erer... Ukrayna lideri Zelenski bir video mesaj paylaşarak şunları söyledi: “Mariupol’deki durum olabilecek en ağır halinde devam ediyor. İnsanlık dışı. Rusya bilinçli bir şekilde oradaki herkesi yok etmeye çalışıyor. Askerlerimizin öldürülmesi müzakerelerin sonu anlamına gelecektir” 

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