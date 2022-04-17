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Bakan Nureddin Nebati talimatı verdi 81 ilde yağ, gübre, şeker ve kahvedeki fahiş artışlar için yeni adım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Nureddin Nebati talimatı verdi 81 ilde yağ, gübre, şeker ve kahvedeki fahiş artışlar için yeni adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon artışını fırsat bilerek stokçuluk ve fahiş artış yapanlara karşı yeni adımlarını atıyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin talimatı ile temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oran indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimler artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele etmek, KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla saha çalışmalarına hız verdi.

Denetim planları hazırlandı
Bu kapsamda piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladı.

Denetim planları doğrultusunda faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate alınarak Bakanlık risk analiz sistemleri sonuçlarına göre belirlenen gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30’a yakın sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin ilgili adreslerinde saha denetimi çalışması icra edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dr. Nureddin Nebati’nin talimatı ile temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oran indirimleri başta olmak üzere vatandaşların alım güçlerini artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmalar tespit edilerek, vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırıldığı kaydedildi.

Gıda sektörüne yönelik denetimlerde tedarik zincirleri dikkate alınarak ürünlerde üretim yerinden nihai tüketicilere ulaşma aşamasına kadar arz-talep dengesiyle uyuşmayacak şekilde spekülatif fiyat artışının olup olmadığı hususuna özellikle bakıldığı belirtilen açıklamada, bakanlığın vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda da gerekli tedbirleri aldığı ve 81 ilde aralıksız olarak yapılan denetim ve incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada denetimlerde KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı hususu başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat edildiği vurgulandı. Denetimlerde fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiğinin kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde sevk irsaliyesiz mal sevkiyatlarının yapıldığı tespit edilen işletmelere gerekli cezaların kesildiği ve işyerlerindeki sigortasız-kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemlerin uygulandı bilgisi verildi.

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