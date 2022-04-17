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Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'nın gözünün yaşına bakmadı! Maç sonucu: 4-1

Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'nın gözünün yaşına bakmadı! Maç sonucu: 4-1

Süper Lig'de lig ikinciliğini Fenerbahçe'ye kaptıran Konyaspor, 33. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK'yı 4-1 yendi. Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart gördü.

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Süper Lig'de ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptıran Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor'da 32'de Endri Çekici, 43'te Koka, 56'da Hadziahmetovic ve 90+4'te Michalak fileleri sarstı.

Gaziantep FK'da Muhammet Demir ise 87'de ağları havalandırdı. Konyaspor puanını 61 yaptı. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.

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