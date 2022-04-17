Türk futbolunda hakem depremi! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

TÜRK futbolunda deprem üstüne deprem oluyor. 13 hakemin düdüğüne el konulmasının ardından önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili sonra da Federasyon Başkanı istif etmişti. Son istifa haberi Merkez Hakem Kurulu'ndan geldi... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

A Spor'un haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı. A Spor'un haberine göre TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bırakmasının ardından Ferhat Gündoğdu da istifa ediyor.

Ne olmuştu?

MHK, Süper Lig'de görevli hakem listesinde değişiklik yapmış, 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti. MHK'nin kararı tartışmalara neden olmuştu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmıştı. Özgür Kahya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev yapabileceği duyurulmuştu.