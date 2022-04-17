ABD'den Türkiye'ye büyük övgü! Yunan gazeteci sorduğu soruya pişman oldu

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Yunanistan, ilişkilerini barışçıl bir yolla, diplomatik zeminde ilerletmeye çalışan Türkiye'ye karşı dostane tavırdan uzak bir anlayış ile medya yoluyla saldırı düzenlemeye çalışıyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında Yunan gazeteci Michail Ignatiou, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamasını şikayet etmeye, algı yaparak Türkiye'yi suçlamaya çalıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ye, "Türkiye gibi ABD ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları reddetmesi kabul edilebilir mi? Türkiye hariç diğer müttefikleriniz yaptırımlarınızı takip ediyor. Türkiye gibi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmesi ABD için kabul edilebilir mi?" sorusunu yönelten Yunan gazetecinin propagandasını ABD'li sözcü bozdu.

"Türkler çok önemli bir rol üstlendi"

Price, Türkiye'nin krizin çözülmesi yönünde çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Türkiye'nin sorunun diplomatik zeminde çözülmesi için verdiği çabaya değinen Ned Price, Türkiye'nin NATO'daki yerinin önemiyle ilgili de şunları söyledi:

"Türkiye önemli bir NATO müttefikidir. Ukrayna halkının desteklenmesi ve Rusya'dan hesap sorulması çabalarına Türkiye önemli katkılarda bulunmuştur. NATO bu konuda çok güçlü açıklamalar yaptı. Türkler ayrıca diplomatik zeminde bir çözüm için Rusları ve Ukraynalıları bir araya getirmeye çalışan çok önemli bir rolü üstlendiler. Ancak maalesef ne Türkiye, ne Fransa, ne Almanya, ne de İsrail ve diğer ülkeler bugüne kadar üstlenilen çabaların hiçbiri başarılı olamadı. Bu sonuç ülkelerin çabalarının eksikliğinden değil. Rusya, bu çatışmayı sona erdirmek için diplomasiye girişmekte ciddi görünmemesinden kaynaklanıyor."

"Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiğini düşünmüyorum"

Yunan gazeteci istediği cevabı alamayınca kendi oluşturmaya çalıştığı algı operasyonunu yine kendisi yönetmeye kalktı. Price'ye üst üste sorularla, "Yani Türkiye ile herhangi bir sorun yok öyle mi? Türkiye sizin öncülüğünüzdeki yolu takip etmeyi reddediyor, Rusya'ya yaptırım uygulamıyor. Yani bunu kabul ediyorsunuz. Ve Türkiye bu eylemi ihlal ediyor. Bunda bir sorun görmüyorsunuz. Haklı mıyım?" diye sorunca Price, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiğini düşünmüyorum. Türkiye önemli katkılarda bulundu. Türkiye bir NATO müttefiki ve bu bağlamda Rus saldırganlığına karşı çıktı ve Ukrayna halkını destekleme kampanyasına önemli katkılar sağladı."