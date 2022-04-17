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Yunanistan'da MİT paniği! FETÖ'cüleri başka ülkelere kaçırdılar

Yunanistan'da MİT paniği! FETÖ'cüleri başka ülkelere kaçırdılar

Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a sığınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu sekiz eski askerin başka ülkelere kaçırıldığı öne sürüldü. Yunan basını FETÖ'cülerin Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderildiğini yazdı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu sekiz eski asker, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunmuş, firari FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iade talepleri reddedilmişti. Yunan basını sekiz FETÖ'cüyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

MİT operasyonu endişesiyle gönderildiler
Ta Nea gazetesine göre Atina yönetimi firari FETÖ'cüleri olası bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu endişesiyle Almanya, Belçika ve Kanada'ya gönderdi.

Haberde ertelemeli hapis cezalarının düşürülmesine dikkati çekildi. Böylece Yunanistan'dan ayrılmalarının önünde bir engel kalmadığına işaret edildi. FETÖ'cü askerlerin 'belirsiz bir zamanda ve sessizce kaçırıldıkları' ifade edildi.

15 Temmuz 2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a kaçan yaklaşık 20 bin FETÖ üyesi olduğu, bunlardan yaklaşık 9 bininin siyasi sığınma talebinde bulunduğu tahmin ediliyor. 

(TRT HABER)

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